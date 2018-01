Meligeni vence o primeiro set O tenista Fernando Meligeni não encontrou problemas para vencer o primeiro set da partida contra Frank Dancevic, na partida que abre o confronto Brasil x Canadá da Copa Davis. Meligeni quebrou o serviço do canadense duas vezes e fechou a série com 6/2. O segundo set está em andamento. Os jogos da Davis são decididos em melhor de cinco sets. O Brasil precisa vencer o Canadá para continuar na primeira divisão (Grupo Mundial) da Copa Davis. Depois da partida de Meligeni, acontece o segundo jogo do dia: Guga x Daniel Nestor.