Meligeni vence Simoni na Áustria Fernando Meligeni deu show no duelo brasileiro no Torneio de Tênis de Kitzbuehel, na Áustria, que distribui US$ 1 milhão em prêmios. Na primeira rodada da competição, nesta terça-feira, Meligeni arrasou Alexandre Simoni e ganhou por 2 sets a 0, com um duplo 6/1, em apenas 1 hora e 10 minutos de jogo. Este foi o primeiro confronto entre os dois tenistas brasileiros em um torneio da ATP. Agora, na segunda rodada, Meligeni irá enfrentar o romeno Andrei Pavel, cabeça-de-chave número 4 em Kitzbuehel.