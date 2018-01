Meligeni vence também o 2º set Fernando Meligeni teve mais dificuldades, mas venceu também o segundo set (7/5) da partida contra Frank Dancevic, que abre o confronto entre Brasil e Canadá, pela repescagem da Copa Davis. No primeiro set da partida, que está acontecendo no Clube Marapendi, no Rio de Janeiro, o brasileiro venceu por 6.2. Se vencer o terceiro set, Meligeni marca o primeiro ponto para o Brasil. Logo depois desta partida, entram em quadra Gustavo Kuerten x Daniel Nestor.