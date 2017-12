Meligeni vira apresentador da MTV Sem abandonar as quadras de tênis, Fernando Meligeni assinou com a ?MTV? e começa a apresentar um programa de esportes em março de 2002. ?Muitos falavam que eu levava jeito para comandar um programa de televisão. Confesso que pensava nisso, só que mais para o futuro.? O ?MTV Sports?, que já foi apresentado por Márcio Garcia em 92 e 93, irá ao ar às quartas-feiras, sempre às 23h, a partir de 6 de março. Cris Lobo, diretora de programação da emissora, disse que já existia a vontade de voltar a produzir a atração. ?Mas faltava um apresentador bacana. Nós estávamos namorando o Meligeni há bastante tempo. Gostamos do seu carisma, informalidade e rapidez. Aos poucos fomos percebendo que ele era um convidado muito ?soltinho? nos nossos programas. Foi quando vimos que essa era a hora de chamá-lo?. O programa, dirigido por Keka Reis, trará matérias sobre esportes radicais, convencionais e inusitados, além de personalidades do meio esportivo e artístico. ?Também vou cobrir eventos e mostrar novas modalidades?, avisa Meligeni. O tenista, 30 anos, é o 66º colocado no ranking da ATP ( Associação de Tenistas Profissionais), e sua lista de títulos inclui vitórias no Challenger de Guadalajara, México; ATP Tour de Praga, na República Tcheca e Challenger Ericsson Cup, em São Paulo, entre outros. ?No tênis fica tudo igual. O próximo ano será muito positivo para mim. Sei que tenho que treinar rigorosamente, mas também tenho meu tempo livre. Vou continuar viajando para os campeonatos, treinando até mais...Só vou conciliar meu tempo para gravar o programa. Sei também que algumas pessoas gostam de dizer que eu estou ficando velho para o esporte, mas ainda tenho muita coisa para fazer...Ainda vou dar muito pano pra manga!?, rebate ele.