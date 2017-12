Meligeni: vitória com gosto especial Aos 30 anos, Fernando Meligeni fez história nesta terça-feira em Wimbledon. Conquistou sua primeira vitória numa quadra de grama, num resultado que teve um gosto especial sobre o argentino Guillermo Coria, por 3 sets a 2, parciais de de 6/4, 3/6, 06, 6/4 e 6/3. A mesma sorte não teve o mineiro André Sá, que pelo segundo ano consecutivo perde na estréia no All England Club para o mesmo adversário, o britânico Arvind Parmar por 7/6 (7/3), 6/7 (7/1), 6/4, 4/6 e 8/6 em uma maratona de 4h12 de jogo. "O Coria abusou do anti-jogo", definiu Meligeni após sua tensa e difícil vitória em Wimbledon. "Chamou por várias vezes o atendimento do fisioterapeuta e tenho dúvidas de que realmente estava precisando." Considerado uma das maiores esperanças do tênis argentino, Guillermo Coria exibe uma arrogância comparável ao chileno Marcelo Rios. Ficou inconformado com sua segunda derrota consecutiva na primeira rodada de um Grand Slam, pois já havia perdido na estréia de Roland Garros, para Gustavo Kuerten. "No vestiário o Coria é um jogador amigo, simpático, mas na quadra é muito diferente", definiu Meligeni. Além de chamar por atendimento médico em momentos delicados da partida, o arrogante Coria também reclamou muito, esquecendo-se de que Meligeni também é de origem argentina e estava entendendo tudo que falava. No fim, prevaleceu a maior experiência do brasileiro que venceu seu primeiro jogo na grama depois de quatro tentativas. Jogou por duas vezes em Wimbeldon e outras duas em Brisbane, pela Copa Davis com a Austrália. Enquanto isso, André Sá amarga a segunda vitória consecutiva para Arvind Parmar, em Wimbledon. Exatamente como no ano passado, o jogo foi decidido apenas no quinto set. Desta vez, o brasileiro voltou a ter muitas chances, mas não conseguiu a vitória, apesar de o adversário ter acusado problemas físicos e caimbras no último set.