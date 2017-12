Meligeni volta à quadra nesta 4ª O tenista Fernando Meligeni volta à quadra nesta quarta-feira em partida válida pelas oitavas-de-final da etapa uruguaia da Copa Ericsson. O adversário do brasileiro vai sair do confronto entre o espanhol David Ferrer e o chileno Adrian Garcia que devem jogar ainda nesta terça-feira. Esta partida estava prevista para começar às 12h30 mas está atrasada por causa da chuva. A expectativa da organização é a de que seja realizada ainda hoje. Meligeni estreou com vitória em Montevidéu. Na segunda-feira, ele derrotou o espanhol Oscar Serrano por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.