Meligeni volta à quadra nesta terça Com a boa campanha semana passada, em Houston, em que alcançou as quartas-de-final, Fernando Meligeni transformou-se no destaque brasileiro no ranking da ATP. Subiu da 118.ª para a 107.ª posição, voltando a ficar próximo dos cem primeiros, grupo que já ocupa há quase dez anos. Amanhã, Fininho volta à quadra para jogar um torneio challenger, com premiação de US$ 125 mil em Aux-en-Provence e vai estrear diante de um francês Nicolas Thomann, número 120 do ranking. Para Gustavo Kuerten as quartas-de-final de Barcelona serviu apenas para subri duas posições na corrida dos campeões, agora ocupando o 7.º lugar. No ranking mundial, Guga manteve a 15.ª posição. O tenista continua na Europa preparando-se para os Masters Series de Roma e de Hamburgo. Enquanto isso, Flávio Saretta, na 80.ª colocação estréia amanhã no ATP Tour de Valência, diante do Mariano Zabaletta, e André Sá - número 83 - joga com Gaston Gaudio. E na véspera de comemorar 33 anos, Andre Agassi foi confirmado como novo número 1 do mundo, destronando o australiano Lleyton Hewitt, que estava na liderança há 75 semanas. Com isso, o astro norte-americano é o mais velho tenista a ocupar o posto de líder, superando a marca de Jimmy Connors, que liderou o ranking em 1983, com 30 anos e dez meses. Agassi também o líder da corrida dos campeões.