Melinda Czink conquista o título do Torneio de Quebec A húngara Melinda Czink precisou de uma virada para conquistar neste domingo o título do Torneio de Quebec, no Canadá. Quinta cabeça de chave, ela derrotou a checa Lucia Safarova, quarta favorita, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 7/5, em 2 horas e 16 minutos.