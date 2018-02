Mello ainda não sabe quando vai jogar Ricardo Mello poderá fazer sua estréia no Masters Series de Indian Wells, ainda nesta sexta-feira. Como o brasileiro não é cabeça-de-chave sai uma rodada atrás e vai enfrentar o francês Fabrice Santoro, número 54 do ranking mundial. O vencedor deste confronto inédito pegaria a seguir um dos cabeças, o sueco Joachim Johannsson. "Gostei da estréia. Afinal não existe jogo fácil em um Masters Series", disse Mello que está em Palm Springs, Indian Wells, desde quarta-feira e nesta quinta-feira treinou com o argentino Juan Ignacio Chela. A organização do torneio não oficializou ainda a estréia de Mello diante de Santoro.