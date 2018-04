Mello avança às quartas de final no Challenger de Cali

Número 174 do mundo, Mello irá enfrentar na próxima rodada o argentino Horácio Zeballos, que passou com facilidade pelo canadense Peter Polansky, com um duplo 6/3. Neste ano, os dois tenistas se encontram nas finais do Aberto de São Paulo e em Brasília, ambas vencidas pelo brasileiro.

Já Ricardo Hocevar foi eliminado do Challenger de Cali ao ser derrotado nesta quarta-feira pelo colombiano Carlos Salamanca por 2 sets a 0, com um duplo 6/4. O próximo adversário de Salamanca sairá do confronto entre o argentino Mariano Zabaleta e o colombiano Santiago Giraldo.