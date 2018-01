Mello cai na 2ª rodada em Munique O tenista brasileiro Ricardo Mello foi eliminado nesta quinta-feira na segunda rodada do Torneio de Munique, ao ser derrotado de forma surpreendente fácil por 2 sets a 0 pelo eslovaco Michal Mertinak. As parciais foram de 6-3 e 6-0. Segundo cabeça-de-chave, e defensor do título, o tenista russo Nikolay Davydenko também está fora. Ele perdeu para o holandês Raemon Sluiter por dois sets a um, com parciais de 6-1, 1-6 e 6-3. Em outro jogo da segunda rodada, o romeno Andrei Pavel, quinto favorito, venceu o holandês Sjeng Schalken por 6-1, 1-6 e 6-1.