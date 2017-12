Mello cai na estréia do Brasil Open Primeiro brasileiro a estrear no torneio, convidado pelos organizadores, Ricardo Mello teve vida curta no Brasil Open 2004, ao cair diante do habilidoso argentino Gaston Gáudio, que marcou 6/3 e 6/4. Com esperanças de surpreender, Ricardo Mello usou uma tática arrojada, que acabou não dando certo. "Entrei em quadra disposto a arriscar, mas acabei errando muitas bolas", disse o tenista de Campinas. "De qualquer maneira, o Gáudio jogou muito bem e mereceu ganhar."