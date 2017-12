Mello cai na estréia em Cincinnati Apesar de ter conquistado seus melhores resultados em quadras rápidas, Ricardo Mello não resistiu ao jogo agressivo do croata Mario Ancic e caiu na estréia do Masters Series de , ao perder por 6/2 e 6/3. A derrota não afetará o ranking do brasileiro, que está garantido na chave principal do US Open, o seu próximo torneio, a partir do dia 29. Como 55 do ranking, e sempre próximo dos 50 primeiros nos últimos meses, Ricardo Mello está aproveitando bem a sua classificação para entrar direto na chave principal dos principais e mais ricos torneios. Só este ano, o atual número 1 do Brasil já faturou US$ 210 mil só em prêmios. Nos outros jogos da primeira rodada de Cincinnati, num dia com muitos atrasos por causa de chuvas, Andy Roddick (EUA) ganhou de Jurgen Melzer (AUT) por 6/3 e 6/4; Guillermo Coria (ARG) de Paradorn Srichaphan (TAI) por 6/4 e 6/2; Tim Henman (GBR) de Nicolas Massu (CHI) por 6/2 e 6/1; Fabrice Santoro (FRA) de Ivan Ljubicic (CRO) por 6/7(4), 7/6(7) e 7/5; Gael Monfils (FRA) de Radek Stepanek (TCH) por 6/3 e 6/2; Mikhail Youzhny (RUS) de Cyril Saulnier (FRA) por 6/2, 3/6 e 7/6(4); Juan Carlos Ferrero (ESP) de Stefan Koubek (AUT) por 0/6, 6/3 e 6/2; Juan Ignacio Chela (ARG) de Alberto Martin (ESP) por 6/6 e desistência; Olivier Rochus (BEL) de Filippo Volandri (ITA) por 4/6, 6/3 e 6/1; Luis Horna (PER) de Christophe Rochus (BEL) por 6/3 e 6/0; Karol Beck (SVK) de Jiri Novak (TCH) por 6/4 e 6/3; e Fernando Gonzalez (CHI) de Novak Djokovic (SCG) por 3/6, 7/6(7) e 6/4.