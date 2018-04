Mello conquista título em Delray Beach Sorrateiro, Ricardo Mello entrou para a história do tênis nacional, como um dos poucos tenistas brasileiros a ter conquistado um título de um torneio da categoria de um ATP Tour. Sem alardes, como é seu estilo, ganhou neste domingo o troféu em Delray Beach, na Flórida, ao derrotar o ídolo local, Vince Spadea, por 7/6 (7/2) e 6/3, e colocou seu nome entre os grandes do tênis brasileiro, ao lado de Gustavo Kuerten, Luiz Mattar, Thomas Koch e Fernando Meligeni, jogadores que também ganharam competições de bom nível internacional. Feliz da vida, verdadeiramente eufórico, Mellinho deixou de lado o apelido de "Papagaio" - ironia ao fato de falar muito pouco - para soltar o verbo, em uma entrevista exclusiva à Agência Estado. "Com certeza, este é o melhor momento de minha carreira", garantiu, no início de uma sequência de frases, revelando toda sua satisfação e euforia. "Desde a terceira rodada do US Open, passei a ganhar muita confiança em meu jogo, passei a acreditar que posso superar jogadores mais bem colocados no ranking e que não só tenho condições de ficar entre os cem, mas como também melhorar ainda mais minha posição. Acho que hoje em dia, não só penso em disputar os torneios grandes, como passei a acreditar que posso vencê-los?, afirmou. ?Melhorei alguns de meus fundamentos, como o saque, que está mais forte e com um melhor porcentual de aproveitamento e fiquei mais tranqüilo nas disputas dos pontos, o que é fundamental para vencer partidas importantes." Esta semana em Delray Beach, Mello mostrou mesmo que seu tênis não é só um discurso. Afinal, venceu adversários fortes como Mardy Fish e Mario Ancic, ambos entre os 30 primeiros do ranking e na final não se intimidou em ter a torcida inteira contra. Spadea reside em West Palm Beach, local do torneio, e o brasileiro precisou estar bem concentrado na luta pelo título. "Senti muita confiança em meu jogo. Deu para perceber que depois de ter entrado entre os cem primeiros, posso sonhar mais alto e vou trabalhar agora com a meta de ficar entre os 50 da ATP." Com esta vitória em Delray Beach, Mello deve colocar-se próximo dos 70 primeiros da ATP, além de ter embolsado um cheque de aproximadamente US$ 50 mil. Nos Estados Unidos, Mello esteve com o apoio do técnico Ricardo Schlatter, que divide com Marcelo Tella, a responsabilidade de treiná-lo e acompanhá-lo nas viagens. O título e a ascensão no ranking mudam um pouco os planos de Mello. Esta semana iria disputar um Challenger - torneio relativamente pequeno - com premiação de US$ 25 mil. Mas preferiu voltar ao Brasil e preparar-se para uma série de outras competições mais importantes como Xangai, Tóquio, Metz e o qualifying do Masters Series de Madri.