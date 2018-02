Mello dá trabalho, mas é eliminado por Nadal em Miami O brasileiro Ricardo Mello foi eliminado nesta sexta-feira na segunda rodada do Masters Series de Miami, ao ser derrotado pelo espanhol Rafael Nadal, número 2 do ranking mundial, por 2 a 0 (7/6 (9/7) e 6/2), em 1 hora e 48 minutos de partida. Terceiro melhor brasileiro no ranking (está em 127.º lugar), Mello deu bastante trabalho a Nadal no primeiro set, quando chegou a ter dois set points no tie-break, um deles com seu próprio saque. Na segunda parcial, o espanhol retomou o controle do jogo e venceu com facilidade. Foi a terceira derrota de Mello em três confrontos contra Nadal - perdeu em 2005 nas semifinais do Brasil Open e na segunda rodada do Masters Series de Montreal. Mesmo com a eliminação, foi sua melhor campanha no ano, com duas vitórias no qualifying e uma na primeira rodada, contra o checo Jan Hernich. Assim, ele ganha confiança para ser um dos titulares do Brasil no confronto pela Copa Davis contra o Canadá, de 6 a 8 de abril, em Florianópolis. O vencedor do duelo joga em setembro por uma vaga no Grupo Mundial. Na principal zebra desta sexta, em Miami, o norte-americano James Blake, oitavo do ranking mundial, foi eliminado pelo francês Florent Serra, que marcou 7/6 (10/8), 2/6 e 6/3. Uma das esperanças da torcida, Blake já havia decepcionado em Indian Wells, quando foi eliminado na terceira rodada por outro Frances, Julien Benneteau.