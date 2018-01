Mello derrota Clavet em Acapulco O tenista brasileiro Ricardo Mello garantiu vaga na segunda rodada do Torneio de Acapulco, ao vencer, nesta segunda-feira, o espanhol Francisco Clavet, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 6/1. Outro a passar para a segunda rodada do torneio mexicano foi o espanhol David Ferrer, que superou, em doia sets, o compatriota Albert Portas: 6/1 e 6/4.