Mello: desafios de Xangai e Tóquio Em duas semanas, o tenista Ricardo Mello acumulou várias histórias para contar. Ele chegou segunda-feira ao Brasil com o título do ATP de Delray Beach e a 70ª colocação no ranking de entradas. Nesta quinta-feira já embarca para a Ásia, onde disputará os torneios de Xangai e Tóquio. Em seguida vai para França, disputar o ATP de Metz. Antes de conseguir comemorar com a família, em Campinas, Ricardo passou sufoco no desembarque em Cumbica, que virou mais uma história para contar aos amigos. "Viram que eu estava carregando várias raquetes, umas seis ou sete, e bolinhas. Me barraram e mandaram passar as coisas na esteira. O cara queria que eu pagasse uma taxa e eu tentando dizer que eu era patrocinado, tenista profissional. Por sorte eu tinha um papel com o ranking da ATP. Mostrei o nome do Guga e o meu. Depois de duas horas e meia, o cara ainda disse: ?Tudo bem, vou contribuir para o esporte brasileiro e vou te liberar.? E olha que eu sempre passo por ali sem problemas." Para o tenista, chegar à terceira rodada do Aberto dos Estados Unidos, conquistar o primeiro título do ATP Tour e saltar da 100ª para a 70ª posição do ranking foi uma surpresa. Mas fruto de muito trabalho. "O que vier a partir de agora é lucro. Cheguei, fui vencendo e no final de tudo estava com muita confiança. Acho que foi uma surpresa, sim. Não estava esperando em duas semanas que acontecesse tudo isso", contou Ricardo, de 23 anos. "Agora vou viajar com mais confiança, acho que já serei mais respeitado." No Aberto dos Estados Unidos, o brasileiro chegou de mansinho, foi se destacando e conquistou até a torcida norte-americana, que o apelidou de Mellow Yellow. "É que lá tem um refrigerante com esse nome. Como o Ricardo só jogava de amarelo, o apelido acabou pegando. Até os jornais de lá aceitaram a brincadeira", conta Marcelo Tella, o técnico de Ricardo. "O fato é que ele foi vencendo e as pessoas começaram a prestar atenção. Chegavam todos os dias para ver os jogos e ele estava em quadra. Começaram a torcer por ele." Depois de Delray Beach, uma nova fase se inicia para Ricardo. "Ficar entre os 70 do ranking me deixa mais tranqüilo para planejar os próximos torneios porque entro em vários sem passar pelo qualifying. Antes eu tinha de fazer inscrição em vários e ver depois para onde ia. Agora, em Xangai e Tóquio, já não disputo o quali, por exemplo", explica. Serão, no mínimo, três semanas longe da família, mas ele sabe que a partir de agora, em um momento em que Gustavo Kuerten deve sair do cenário - por vários meses, para nova operação no quadril - as atenções estarão voltadas para ele. "Nenhum tenista hoje é cobrado como o Guga. Mas sei que depois desse título seria natural que as cobranças começassem a acontecer. Estou tranqüilo para fazer meu trabalho", diz. O próximo objetivo? "Para 2005, quero chegar entre o top 50 do mundo." Mas o tenista vai além: "Todos esperam que o Nelson Nastás (presidente da Confederação Brasileira de Tênis) deixe o cargo em dezembro, para que no ano que vem o Brasil possa disputar a Copa Davis com seus melhores jogadores. Enquanto ele estiver no comando, ninguém joga." Ricardo é tão incisivo quanto Guga quando fala sobre o dirigente: "Acho que ele não sai de uma vez porque também tem um cargo na ITF (Federação Internacional da modalidade) e a coisa pode ficar feia para ele."