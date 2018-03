Mello desiste de torneio na Áustria O brasileiro Ricardo Mello, melhor tenista do país, desistiu de disputar o ATP de St. Poelten, Áustria, que será realizado na próxima semana. Numa decisão em conjunto com o treinador Marcelo Tella, Mello optou por ficar mais uma semana no Brasil para se preparar para Roland Garros, que começará no próximo dia 23. Atual número 67 no ranking de entradas da ATP, Ricardo Mello está tendo uma temporada regular. Em 19 jogos, venceu nove, conquistou um título - Challenger de São Paulo - e chegou à semifinal no Aberto do Brasil, realizado na Costa do Sauípe.