Mello é eliminado na estréia em Viena Ricardo Mello caiu logo na primeira rodada do ATP Tour de Viena, na Áustria, ao perder, nesta terça-feira, para o espanhol Tommy Robredo por 2 sets a 1 - parciais de 7/5, 3/6 e 6/2. Com isso, o tênis brasileiro continua sem nenhum jogador entre os cem primeiros da ATP. Mello é o atual número 104 e tem boas chances de melhorar de posição neste final de ano, pois não tem mais pontos para defender. Só que o tenista ainda não anunciou seu calendário para as próximas semanas. A rodada teve duas vitórias checas: Radek Stepanek derrotou o peruano Luis Horna em três sets - 6/7(2/7), 6/0 e 6/3 e Ivo Minar bateu o norte-americano Kevin Kim por 7/6(7/0) e 6/3. Também pela primeira rodada, o francês Jean-Rene Lisnard eliminou o austríaco Stefan Koubek. As parciais foram de 4/6, 7/6 (7/5) e 6/3. Em Sacramento, nos Estados Unidos, André Sá estreou com boa vitória ao superar o sérvio Janko Tiepsarevic por 2 sets a 1 - parciais de 6/4, 1/6 e 7/5. Em Moscou, depois de onze anos, Maria Sharapova volta a apresentar-se na Rússia e vai estrear, nesta quarta-feira, na Kremlin Cup diante da britânica Anne-Lena Groenenfeld. É muito importante para Sharapova realizar boa campanha, pois sua liderança do ranking da WTA está seriamente ameaçada pela norte-americana Lindsay Davenport.