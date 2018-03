Mello e Marcos Daniel saem frustrados Dois tenistas brasileiros jogaram nesta segunda-feira, na rodada de abertura de Roland Garros. E ambos saíram de quadra derrotados. Número 1 do Brasil, Ricardo Mello perdeu para o holandês Peter Wessels por 6/4, 6/1 e 6/3. E Marcos Daniel, que passou pelo qualifying para entrar no torneio, caiu diante do croata Mario Ancic por 6/2, 6/1 e 7/6 (7/4). "Meu saque não entrou", explicou Ricardo Mello. "Não conseguia jogar assim, pois sempre Wessels quebrava meu serviço com facilidade." "Estou bem e sei que poderia ter dificuldado mais as coisas para o Ancic. Apenas no terceiro set joguei dentro das minhas expectativas", lamentou Marcos Daniel.