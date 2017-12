Mello e Nadal jogam às 20h30 desta 4ª A partida entre o brasileiro Ricardo Mello e o espanhol Rafael Nadal - pelas oitavas-de-final de Masters Series de Montreal - será realizada na noite desta quarta-feira, por volta das 20h30. Nadal se classificou ao vencer, ontem à noite, o seu compatriota Carlos Moya por 2 sets a 1. Mello garantiu sua vaga já na segunda-feira, ao derrotar o canadense Philip Bester em dois sets. Mello e Nadal jogaram uma única vez, no Brasil Open deste ano, e o espanhol venceu por 2 sets a 1. ?Fiz um jogo duríssimo contra ele em Sauípe e tive chances de ganhar?, disse o brasileiro, número 56 do ranking. ?Vou entrar em quadra acreditando na vitória, sem pensar no resto. Tenho que me preocupar com o meu jogo e estar pronto para fazer uma boa partida?, complementou. Nadal é o atual campeão de Roland Garros.