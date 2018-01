Mello e Saretta voltam a jogar amanhã O tenista Ricardo Mello tenta nesta quinta-feira passar às quartas-de-final do ATP de Delray Beach, nos Estados Unidos. O brasileiro, 56º do ranking mundial, é o atual campeão do torneio de US$ 380 mil disputado em quadra dura. Seu adversário será o sul-africano Wesley Moodie, 137º do mundo. Os nunca se enfrentaram no circuito profissional. O australiano de 25 anos, no entanto, é o companheiro de duplas de Ricardo Mello em Delray Beach. "O Moodie tem o saque excelente. É um adversário perigoso e terei de ter muito cuidado", disse o brasileiro. Viña del Mar - Flávio Saretta, 113º do mundo, tentará também nesta quinta-feira uma vaga nas quartas-de-final do torneio chileno, que distribui US$ 380 mil em premiação, contra o argentino José Acasuso, 59º colocado no ranking. Os dois nunca se enfrentaram em jogos de simples, mas no ano passado foram campeões em duplas do ATP de Umag, na Croácia. "Estou preparado e motivado, principalmente depois que entrei na quadra para a primeira rodada e não senti nada de dor nas costas", disse Saretta.