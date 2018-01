Mello e Saretta voltam aos torneios Os tenistas brasileiros Ricardo Mello e Flávio Saretta voltam aos torneios nesta semana. Mello vai defender seu título em Delray Beach, Estados Unidos, e vai estrear diante do tcheco Thomas Zib, número 101 do ranking mundial. O brasileiro, apesar de ter sido campeão deste competição ano passado, não vai defender pontos, pois o torneio mudou de data (era disputado em setembro). Já Saretta joga em Viña Del Mar, no Chile, e defende pontos das semifinais. Só que, teoricamente, terá uma estréia tranqüila, diante do chileno Felipe Parada, número 942 do ranking, e que entrou no torneio como wild card.