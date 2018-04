Mello e Zampieri avançam à semifinal em Bogotá

Algoz brasileiro na Copa Davis no último final de semana, Lapentti começou sacando mal e foi dominado por Mello - com aproveitamento de 80% no saque do equatoriano, o paulista conquistou três quebras no primeiro set. Mais regular na segunda parcial, Lapentti equilibrou a partida, mas acabou derrotado.

"Foi uma partida complicada. Ele (Lapentti) não sacou bem hoje, o que acabou facilitando um pouco as coisas para mim. É sempre bom vencê-lo, sempre fazemos partidas disputadas", afirmou Mello.

Na próxima rodada, Mello enfrentará o colombiano Carlos Salamanca, que venceu o chileno Paul Capdeville por 2 sets a 0 (6/3 e 6/1). "Salamanca é mais um jogador complicado, que está acostumado a jogar aqui e com seu público. Hoje (sexta-feira) ele foi muito bem, golpeando forte com sua canhota", disse o brasileiro.

Para avançar à semifinal, Caio Zampieri teve partida mais complicada e precisou de três sets para bater o alemão Andre Begemann, com parciais de 7/6 (7/3), 2/6 e 6/4, em 1 hora e 51 minutos. "Foi um jogo difícil, porque nós dois estávamos nervosos, mas eu consegui me soltar antes que ele", afirmou o brasileiro.

Saído do qualifying, Zampieri terá pela frente o italiano Riccardo Ghedin, que derrotou o colombiano Alejandro Gonzalez por 7/6 (10/8)e 6/3. "Será outro páreo difícil, apesar de eu nunca ter jogado contra ele. Sei que tem um estilo semelhante ao do Begemann, usando muito o saque-voleio. Acho que estou devolvendo e me movimentando bem, então acredito que posso ganhar", analisou.