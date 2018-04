Mello e Zampieri avançam no Challenger de Bogotá O Brasil estreou com vitórias nesta segunda-feira pelo Challenger de Bogotá, na Colômbia. No torneio disputado em quadras de saibro e que vale como primeira etapa da Copa Petrobras, Ricardo Mello e Caio Zampieri conseguiram a vaga nas oitavas de final. Mello foi o que teve mais facilidade, ao superar o canadense Peter Polansky por 2 sets 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/4, em 1h22 de jogo.