Mello e Zampieri são eliminados na semifinal em Bogotá

Ricardo Mello e Caio Zampieri perderam neste sábado no Challenger de Bogotá, na Colômbia, pela Copa Petrobrás, e foram eliminados na semifinal do torneio. Mello foi derrotado pelo colombiano Carlos Salamanca por 2 a 0, enquanto Zampieri sucumbiu frente ao italiano Riccardo Ghedin por 2 a 1.

Sentindo dores na perna esquerda, segundo revelou o tenista, Mello não fez frente ao colombiano e foi eliminado com facilidade, parciais de 6/4 e 6/1. Apesar do bom resultado no torneio, o 166.º do ranking não deve somar pontos, já que defendia a semifinal do ano passado.

"Não foi certamente uma das minhas melhores partidas. Estou com um problema na perna esquerda e isso prejudicou um pouco o pé de apoio em alguns golpes", afirmou o brasileiro, ressaltando a boa atuação do adversário. "Mas Salamanca jogou muito bem hoje, sacou com precisão e soube aproveitar as oportunidades que surgiram".

Saído do qualifying, Zampieri venceu o primeiro set contra o italiano Riccardo Ghedin, mas sentiu o cansaço, levou a virada e foi derrotado por 3/6, 6/2 e 6/3. Esta foi a sexta partida do brasileiro, 287.º do ranking, na semana.