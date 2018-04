Mello e Zampieri vencem e vão às quartas em Bogotá

Mello comentou a vitória após mais de 2h40 de batalha contra Roitman. "Jogar na altitude de Bogotá sempre é duro, e para piorar a quadra estava mais rápida hoje [quarta-feira] do que nos outros dias", disse o brasileiro. "Nos pontos importantes, nós dois cometemos muitos erros e foi uma luta muito grande, de altos e baixos", completou o número 5 do Brasil.

Nas quartas, Mello vai encarar o equatoriano Giovanni Lapentti. Após ajudar o Equador a vencer o Brasil no confronto pela repescagem da Copa Davis, disputado no último final de semana, em Porto Alegre, Lapentti venceu nesta quarta o dinamarquês Kristian Pless por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 4/6 e 6/4.

Zampieri teve mais facilidade diante do colombiano Santiago Giraldo. Em 1h24, o brasileiro venceu por 2 sets a 0, com um duplo 6/4. "Estou melhorando a cada jogo e adquirindo confiança. Estava muito melhor hoje e bastante concentrado, embora Santiago não estivesse em seu melhor dia", analisou o tenista. "A chave para vencer foi minha direita. Devolvi bem e o primeiro serviço entrou."

Na próxima fase do torneio, Zampieri terá pela frente o alemão Andre Begermann. Assim como o brasileiro, Begermann também vem do qualifying. Nesta quarta, o alemão eliminou o argentino Eduardo Schwank, vencendo por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 2/6 e 7/6 (7/5).

O Challenger de Bogotá faz parte da Copa Petrobrás. Depois, a competição ainda terá mais cinco etapas, com torneios na Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile e Brasil. A última parada será em São Paulo, entre os dias 24 de outubro e 1.º de novembro.