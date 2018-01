Mello eliminado na estréia em Houston O paulista Ricardo Mello, número 1 do Brasil, perdeu para o israelense Noan Okun, vindo do qualifying e apenas 156º do ranking, e foi eliminado logo em sua estréia no ATP de Houston, nesta terça-feira à noite. Noan Okun venceu por 6/4 e 7/5. Depois de duas semanas de intenso treinamento em Campinas, Mello disputou apenas seu terceiro torneio sobre piso lento desde o segundo semestre do ano passado. Em fevereiro, foi semifinalista do Brasil Open, onde esteve a um passo de eliminar o espanhol Rafael Nadal, e em seguida parou logo na primeira rodada de Acapulco. Mello, que não disputa a chave de duplas em Houston, ainda não informou se retornará ao Brasil ou seguirá diretamente para a Europa, uma vez que tem vaga direta no ATP de Munique, na próxima semana. Depois, ele se aventura nos Masters Series de Roma e Hamburgo, antes de jogar pela segunda vez Roland Garros.