Mello encara seu maior desafio Calmo, discreto, poucas declarações, Ricardo Mello chega sorrateiro ao maior desafio de sua carreira. Próximo de quebrar a barreira dos cem primeiros do ranking, pela primeira vez em seus 24 anos de vida tem a chance de alcançar uma terceira rodada de um torneio da categoria de um Grand Slam, como o US Open. Depois de passar pelo qualifying, estrear com vitória sobre o 17º do mundo, o argentino Juan Ignacio Chela, pega agora o espanhol David Ferrer, número 64 do ATP. O jogo será o segundo do dia na quadra 11 e deve começar por volta das 15 horas, com transmissão pela SporTV. "Estou muito tranqüilo e só penso em entrar em quadra para dar o meu melhor", disse Mello, conhecido nos bastidores como Papa - de papagaio - ironia ao fato de falar muito pouco. "Acho que ganhei maior experiência no circuito e não fico mais tão ansioso em quadra." Este seu jeito foi decisivo para levá-lo a segunda rodada do US Open. Na partida diante de Chela sofreu com as provocações e gritos do argentino. Manteve-se tranqüilo e explocou a sua maior virtude: as trocas de bolas. Mello está pronto para buscar uma nova surpresa no US Open. Aliás, o torneio registrou nesta quinta-feira a eliminação dos dois atuais campeões de Roland Garros. O argentino Gaston Gaudio perdeu para o sueco Tomas Johansson por 6/3, 2/6, 6/4 e 6/4, enquanto Anastasia Myskina caiu para mais uma das revelações de seu país, a Rússia. Perdeu por 7/6 (7/3) e 6/3 para Anna Chakvetadze, de apenas 17 anos. "Não sei se a Myskina jogou muito bem, acho que não", confessou Chakvetadze. "Mas não posso esconder meu contentamento por tê-la vencido, pois até hoje só vinha disputado qualifyings e consegui agora a maior vitória da minha vida." MODA - Nem só talento nas quadras vêm revelando estas jogadoras do Leste Europeu. Numa espécie de concorrência elegante com a norte-americana Serena Williams, todas tem usado modelos sofisticados e bonitos para jogar. Um exemplo é Maria Sharapova, entre várias outras jogadoras. O contraponto aparece de forma drástica com Serena, que depois de usar saiote de jeans, apareceu em seu segundo jogo, com as já conhecidas botas e um calção justíssimo. "Sei que não é muito confortável jogar assim. Mas isso não importa. O legal é que me sinto bonita, sexy e atraente". Elegante no estilo e no jogo, a número 1 do mundo Justine Henin-Hardenne ganhou de Tzipora Obziler, de Israel, por 6/2, 5/7 e 6/2, enquanto Andre Agassi sequer precisou terminar sua partida. Seu adversário, o alemão Florian Mayer - o mesmo que eliminou Flávio Saretta - desistiu do jogo quando perdia por 7/5, 2/6, 6/2 e 1/0.