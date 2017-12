Mello está na final da Copa Ericsson O brasileiro Ricardo Mello derrotou o peruano Luís Horna por 2 sets a 0, neste sábado, e se se classificou para a final da Gran Copa Ericsson de tênis. Mello fechou o jogo com parciais de 6/4 e 6/2 e disputará o título com o dinamarquês Kristian Pless, cabeça-de-chave número 1 da competição que derrotou o alemão Michael Kohlmann, por 6/4 6/1. A decisão está marcada para às 12 horas deste domingo, no Jockey Club do Rio de Janeiro, e terá transmissào ao vivo da Sportv. ?Vou tentar entrar relaxado, solto, sem me preocupar com o que possa acontecer. Não vou deixar a pressão de estar jogando em casa e de ser o único brasileiro me prejudicar?, disse Mello, 151º colocado no ranking da ATP. Pless é o 85º. Os dois já se enfrentaram uma vez, quando eram juvenis e Pless venceu.