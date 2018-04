Mello está na final em Delray Beach Confiante em seu jogo e embalado pelos últimos resultados, Ricardo Mello garantiu neste sábado sua primeira disputa de uma final de um torneio da série ATP Tour, ao ganhar do croata Mario Andic por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/3. Agora, decide o título do torneio de Delray Beach, na Flórida, diante do vencedor da outra semifinal entre os norte-americano Vince Spadea e Zeff Salzenstein. A vitória de Mello sobre Ancic foi mesmo surpreendente. Seu adversário é o número 29 do ranking mundial e um especialista em quadras rápidas, como o cimento de Delray Beach. Ancic recentemente ficou conhecido como o ?super Mário?, ao alcançar as semifinais do torneio de Wimbledon. Enquanto isso, Mello vive a melhor fase de sua carreira. Com um jogo consistente, sempre colocando a bola de volta na quadra do adversário, vem fazendo de sua regularidade sua grande arma. Mesmo diante de um grande sacador, como Ancic, o tenista brasileiro não se intimidou e comemora a melhor campanha de sua carreira. Com estes bons resultados em Delray Beach, Mello - que esta semana pela primeira vez entrou no grupo dos cem primeiros - assegurou um prêmio de pelo menos US$ 30 mil e ainda deve colocar-se entre os 80 na próxima lista de entradas da ATP.