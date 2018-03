O paulista Ricardo Mello venceu o australiano Colin Ebelhite por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6(2) e avançou às quartas-de-final do Challenger de Nova Délhi, na Índia. O brasileiro, 213.º do Ranking de Entradas da ATP, vai enfrentar o japonês Go Soeda, cabeça-de-chave número quatro.