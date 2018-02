Mello estréia com fácil vitória em Miami O tenista Ricardo Mello não precisou de muito esforço para avançar à segunda rodada do Masters Series de Miami. Nesta quinta-feira, ele eliminou o espanhol Santiago Ventura por 2 sets a 0, com parciais de 6-0 e 1-0, seguido de abandono do rival. Essa foi a segunda vitória do brasileiro sobre Ventura no ano. No início de 2005, Mello bateu o rival nas quartas-de-final do Brasil Open. Em outro jogo do dia, o checo Ivo Minar despachou o argentino Juan Monaco por 4-6, 6-3 e 6-3.