Mello estréia com vitória em Auckland Embalado pelo título conquistado no Aberto de São Paulo no final de semana, o tenista brasileiro Ricardo Mello estreou com vitória no Torneio de Auckland nesta terça-feira sobre o sueco Jonas Bjorkman por 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-0, e avançou à segunda rodada do torneio neozelandês. Nos demais jogos da rodada, o norte-americano Robby Ginepri bateu o argentino Agustín Calleri por 2-6, 6-4 e 6-3; o argentino Guillermo Coria o holandês Sjeng Schalken por 6-0 e 6-3; o belga Olivier Rochus o peruano Luis Horna por 6-3 e 6-1, o espanhol Alberto Martín o alemão Philipp Kohlschrieber por 6-4 e 7-5, o italiano Federico Luzzi o argentino Juan Monaco por duplo 6-4; o argentino Juan Ignacio Chela o espanhol Guillermo García-López por duplo 6-2; o eslovaco Dominik Hrbaty o espanhol Rafael Nadal por 6-3 e abandono; o checo Khan Hernych o espanhol Juan Carlos Ferrero por 6-7 (1/7), 6-3 e 6-1 e o holandês Raemon Sluiter o espanhol Tommy Robredo por 4-6, 6-4 e 6-4.