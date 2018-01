Mello estréia com vitória em Melbourne Com uma atuação bastante regular e uma sensacional virada no terceiro set, Ricardo Mello venceu na sua estréia no Aberto da Austrália, ao superar o espanhol Albert Martin por 6-3, 6-3 e 7-6 (7/5). No último set, o tenista brasileiro chegou a estar perdendo por 4 a 1, com uma quebra de serviço soube como reagir para garantir o resultado. Na próxima rodada, Mello terá um desafio e tanto pela frente. Vai enfrentar um top ten, o argentino Guillermo Coria, que estreou com fácil vitória sobre o checo Tomas Berdych por 6-2, 6-4 e 6-0. Esta é a primeira vez que Mello avança para a segunda rodada do Aberto da Austrália. Ano passado, o tenista brasileiro chegou a furar o quali, mas perdeu na sua estréia.