Mello estréia com vitória em Xangai O tenista brasileiro Ricardo Mello avançou nesta quarta-feira à segunda rodada do Torneio de Xangai ao vencer o austríaco Alexander Peya por 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-3. Seu próximo adversário será o sérvio Jankko Tipsarevic. A disputa reparte US$ 380 mil em prêmios e conta pontos para o ranking mundial da ATP. Nos demais jogos, ainda pela primeira rodada, John Van Lottum venceu o sérvio Janko Tipsarevic por 6-1 e 6-4; o finlandês Jarkko Nieminen o alemão Bjorn Phau por 3-6, 6-3 e 6-4 e o checo Jiri Novak ganhou de Yen-Hsun Lu, de Taipei, por duplo 6-2.