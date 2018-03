Mello estréia com vitória nas duplas O brasileiro Ricardo Mello estreou com vitória na chave de duplas do torneio de Roland Garros. Ao lado do espanhol Alex Calatrava, Mello derrotou nesta quarta-feira a dupla formada pelo italiano Enzo Artoni e pelo argentino Mariano Puerta por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/4 e 8/6. Na próxima rodada, Mello e Calatrava enfrentarão a dupla vencedora do duelo entre Martin Damm (Rep. Checa)/Mariano Hood (Argentina) e Jiri Novak/Petr Pala (ambos da República Checa), que acontecerá nesta quinta-feira. Quem inicia sua campanha em duplas, também nesta quinta, é o mineiro André Sá. Junto com o eslovaco Dominik Hrbaty, o brasileiro encara os belgas Xavier Malisse e Olivier Rochus.