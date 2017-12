Mello estréia com vitória no US Open O brasileiro Ricardo Mello começou muito bem sua participação no US Open - o último torneio do circuito Grand Slam da temporada, que teve início nesta segunda-feira em Nova York. Mello venceu de virada o argentino Juan Monaco por 3 sets a 1, com parciais de 6-7 (7/2), 6/2, 6/1 e 6/4. Mello precisa pelo menos repetir o desempenho do ano passado, quando chegou à terceira rodada, para não cair no ranking mundial. Na próxima rodada, Mello vai enfrentar o vencedor do confronto entre o alemão Philipp Kohlschreiber e o tcheco Tomas Berdych. Também pela primeira rodada, o belga Xavier Malisse derrotou o checo Jan Hernych (6-2, 7-5, 6-2). O chileno Nicolas Massu passou pelo norte-americano (7-6 (4), 6-2, 6-3); o croata Ivan Ljubicic eliminou o alemão Tobias Summerer (6-3, 7-6 (4), 6-3) e o norte-americano Brian Baker derrotou o argentino Gaston Gaudio (7-6 (9), 6-2, 6-4).