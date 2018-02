Mello estréia contra Fabrice Santoro Único brasileiro no primeiro Masters Series da temporada de 2005, Ricardo Mello, número 53 do ranking, terá uma estréia complicada em Indian Wells. Vai pegar o experiente francês Fabrice Santoro, de 32 anos e 54 da ATP. É um adversário malicioso, cheio de toques de habilidade e que por ser ambidestro, costuma apresentar jogadas surpreendentes. O Masters Series de Indian Wells, com mais de US$ 2 milhões em prêmios, conta com os melhores tenistas do ranking, como Roger Federer, Andy Roddick, Lleyton Hewitt, Andre Agassi, Guillermo Coria, entre muitos outros. A competição segue uma atual tendência dos grandes torneios dos Estados Unidos e tem também um torneio feminino do WTA Tour, também com as líderes do ranking. A estréia de Mello ainda não foi anunciada, podendo ser até mesmo nesta quinta-feira. Se vencer na estréia, o tenista brasileiro enfrentará na segunda rodada um dos cabeças de chave, o sueco Joachim Johansson, número 11 do ranking mundial, que saiu bomo bye.