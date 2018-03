Mello estréia em duplas nesta quarta Eliminado na primeira rodada de simples, o brasileiro Ricardo Mello estréia nesta quarta-feira, por volta de 7h30 (horário de Brasília), na chave de duplas do torneio de Roland Garros, em Paris. Ao lado do espanhol Alex Calatrava, Mello joga contra a dupla formada pelo italiano Enzo Artoni e o argentino Mariano Puerta. Outro destaque da chave de duplas está no lado feminino. No último jogo da quadra 3, a experiente dupla formada pela norte-americana Martina Navratilova e pela espanhola Arantxa Sánchez-Vicario encara as espanholas Lourdes Dominguez Lino e Nuria Llagostera Vives.