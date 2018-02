Mello estréia em Indian Wells nesta 6ª Ricardo Mello faz sua estréia nesta sexta-feira no Masters Series de Indians Wells. Vai enfrentar o francês Fabrice Santoro no último jogo da quadra seis e deverá começar por volta das 23 horas de Brasília. O vencedor desta partida irá jogar, no fim de semana, contra o sueco Joachim Johansson. Nos destaques da rodada desta sexta-feira, Kim Clijsters enfrenta a japonesa Sue Asagoe, Amelie Mauresmo pega a italiana Tatiana Garbin, e o espanhol Juan Carlos Ferrero joga com o russo Igor Andreev.