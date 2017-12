Mello estréia no US Open ao meio-dia O tenista paulista Ricardo Mello faz sua estréia no US Open, nesta segunda-feira, diante do argentino Juan Monaco. A partida abre a programação da quadra 17, às 12h (horário de Brasília). Em Nova York desde a noite de quinta-feira, Mello fez bons treinamentos desde sexta-feira e se sente preparado para a estréia. ?Não há jogo fácil. Já nos enfrentamos uma vez, o retrospecto não é favorável, mas me sinto bem para a partida?, disse. Mello, número 56 do ranking de entradas, e Monaco, número 79, jogaram em 2004, no Challenger de São Paulo, e o argentino venceu por 2 a 1. ?O Monaco tem um bom saque, mas não muito forte, e joga bem de fundo. É também um jogador muito lutador, não entrega nada?, afirmou o número 1 do Brasil.