Mello estréia por volta das 13h30 O tenista brasileiro Ricardo Mello estréia logo mais às 13h30 (horário de Brasília) desta quinta-feira no Masters Series de Miami contra o espanhol Santiago Ventura. Os dois tenistas já se enfrentaram recentemente nas quartas-de-final do Brasil Open, com vitória de Mello por 7-5 e 6-1.