Mello ganha e vai para a semifinal Ricardo Mello garantiu nesta quinta-feira sua classificação para as semifinais do Brasil Open, ao vencer o espanhol Santiago Ventura por 7/5 e 6/1. Na próxima fase, o tenista número 1 do Brasil enfrentaráo vencedor do jogo Augustín Calleri (ARG) x Rafael Nadal (ESP).