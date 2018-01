Mello ganha estréia na confiança Atual número 1 do Brasil, Ricardo Mello mostrou que a confiança é alma do negócio quando o assunto é tênis. Afinal, na sua estréia do ATP Tour da Costa do Sauípe, precisou acreditar nos seus golpes para virar o jogo diante do espanhol Albert Montañes e vencer por 3/6, 6/4 e 6/4, mantendo suas esperanças de conquistar o Brasil Open, apesar de tantos adversários de qualidade. Na rodada desta quarta-feira, vai enfrentar o argentino Martin Vassalo Arguello, que eliminou o experiente espanhol Felix Mantilla por 7/6, 4/6 e 6/3. O jogo será às 19h30 (horário de Brasília) com SporTV. Mello sentiu os mais de seis meses afastado das quadras de saibro. Desde junho do ano passado não joga nesta superfície. Demorou para encontrar o seu verdadeiro jogo, mas, por nenhum momento, deixou de buscar os seus melhores golpes, comprovando o atual estágio de confiança. Além de Mello, André Sá também volta a ação nesta quarta-feira, e às 21h30 vai enfrentar o australiano Peter Luczac, responsável pela eliminação do cabeça-de-chave número 2 do torneio, o chileno Fernando Gonzalez por 3/6, 6/3 e 7/5. Nos outros resultados da rodada desta terça-feira à noite, Mariano Zabaleta ganhou de Mariano Puerta por 6/4, e 6/2 e Guillermo Garcia Lopez de Juan Mônaco por 6/1 e 6/3.