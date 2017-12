Mello garante vaga em Roland Garros Ricardo Mello garantiu, nesta sexta-feira, vaga na chave principal do torneio de Roland Garros, o segundo Grand Slam do ano, que tem início previsto para segunda-feira.O tenista brasileiro derrotou o coreano Hyung-Taik Lee, por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 6/7 (5/7) e 6/3. Mello, de 23 anos, é o número 148 do mundo. Roland Garros será sua segunda participação em um Grand Slam. A primeira foi no Aberto da Austrália, em janeiro. Outro brasileiro, Franco Ferreira, também pode garantir seu lugar neste sábado, quando terá pela frente o argentino Juan Mônaco. Ferreira venceu nesta sexta-feira o italiano Martin Vassallo Arguello por 2 sets a 0 (6/3 e 6/4).