Mello já está nas quartas-de-final Ricardo Mello continua surpreendendo no Torneio de Delray Beach, nos Estados Unidos. Ao vencer o norte-americano Mardy Fish, já na madrugada desta quinta-feira, o tenista brasileiro passou para as quartas-de-final da competição, que distribui US$ 380 mil em prêmios. A vitória de Mello sobre Fish foi de virada. Contra o cabeça-de-chave número 2 do torneio e dono da medalha de prata na Olimpíada de Atenas, o brasileiro ganhou por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/4 e 6/4. Em grande fase, depois de passar pelo qualifying e chegar até a terceira fase do US Open, Ricardo Mello já ultrapassou Flávio Saretta e ocupa o segundo lugar no ranking brasileiro, atrás apenas de Gustavo Kuerten. Agora, nas quartas-de-final de Delray Beach, ele irá enfrentar nesta sexta-feira o francês Jerome Golmard, que eliminou o também francês Sebastien DeChaunac. Aos 23 anos, Ricardo Mello estará em busca de mais uma façanha na carreira: uma inédita semifinal de um torneio da ATP.