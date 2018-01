Mello joga nos EUA de olho no Brasil Ricardo Mello já viajou para os Estados Unidos, onde disputa o torneio de Delray Beach, mas antes de embarcar anunciou seu plano. "Gostaria muito de ganhar um título de ATP Tour no Brasil", disse. "Por isso, estou me preparando para lutar por uma vitória na Costa do Sauípe. O Brasil Open será disputado de 12 a 19 de fevereiro, na Costa do Sauípe. Mello já participou das quatro edições anteriores e chegou a duas quartas-de-final, em 2001 e 2003. Agora, na melhor fase de sua carreira, sonha com uma conquista em casa, ao lado da torcida. O torneio vai reunir campeões de Roland Garros, como Gaston Gaudio e Albert Costa e fixa-se como uma das principais competições do circuito latino-americano. "Tivemos muitas dificuldades para trazer uma competição deste nível para o Brasil", lembra Luiz Felipe Tavares, da Octagon Koch Tavares, organizadora do evento. "A cada ano, estamos melhorando o torneio, abrindo as portas para os tenistas brasileiros."