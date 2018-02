Mello parte para dois torneios nos EUA O tenista Ricardo Mello terá apenas um dia de descanso depois de ajudar a equipe brasileira a se classificar para as semifinais da Grupo II do Zonal Americano da Copa Davis, com a vitória sobre a Colômbia, no último final de semana. O tenista desembarcou nesta segunda-feira em São Paulo e seguiu direto para Campinas, onde mora. Mas não deverá ficar quase nada com a família. Nesta terça-feira ele viaja para os Estados Unidos, onde disputará os torneios de Indian Wells e Miami. ?Já estava fora de casa há vários dias e é sempre bom ter a oportunidade de descansar um pouco aqui, mesmo que seja por um dia?, disse o tenista. Número um do Brasil desde o último dia 14 de fevereiro, Mello tem vários motivos para comemorar. No final de semana fez sua estréia como titular da Copa Davis e foi bem ( o time brasileiro venceu por 5 a 0). Já nesta segunda-feira, aparece na 53ºposição do ranking da ATP - melhor marca de sua carreira. A expectativa para os dois torneios norte-americanos é grande. ?São torneios muito bons, jogados em quadras rápidas, mas não muito rápidas, o que para o meu jogo é excelente?, afirmou.