Mello perdeu do número 66 do mundo por 2 sets a 0, com duplo 6/4, em partida válida pelas quartas de final do torneio. Com a derrota, o brasileiro se junta ao compatriota Ricardo Hocevar, eliminado na quarta-feira, pelo local Carlos Salamanca.

Apesar da derrota, o brasileiro vai continuar na Colômbia, onde vai disputar a primeira etapa da Copa Petrobras, em Bogotá, na semana que vem.